رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مسئول سابق بـ«الزراعة» يكشف الأمراض التى تصيب الزرافى وتسبب وفاتها

الجمعة 01/يناير/2021 - 06:04 م
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
طباعة
أكد الدكتور فوزي أبو دنيا، مدير معهد بحوث الإنتاج الحيوانى السابق بوزارة الزراعة، أن الزرافي عرضة للإصابة بالأمراض المعدية التي تصيب الحيوانات المجترة والمواشي مثل نقص المناعة ما يؤدي لإصابتها بالتهاب رئوي أو أمراض أخري فيروسية كحمى الوادي المتصدع ما يؤدى لوفاتها.

وقال "أبو دنيا" في تصريح لـ"الدستور" إن هناك أربعة أنواع من الزرافي منفصلة ومختلفة وراثيا تماما ومتميزة جينيا حسب مناطق التكيف التي عاشت فيها وهي: "الجنوبية (جيرافا جيرافا)، وماساي، والشبكية، والشمالية"، بالإضافة إلى أن الزرافة تعد من الحيوانات الاجتماعية سريعة التكيف، فهي تتلائم سريعًا مع البيئة التي يتم وضعها فيها، لذا تجدها منتشرة في معظم حدائق الحيوان حول العالم.

وأوضح أن الزرافة تؤدى سلوكها الطبيعي كلما كان مكان الإيواء الخاص بها مشابها لظروف التربية، والإيواء فى موطنها الأصلى، حيث إن التغير فى العوامل البيئية المختلفة غالبا ما يسبب إجهاد الحيوان، وقد يؤدى ذلك إلى ظهور السلوكيات غير العادية، لافتا إلى أنها تفضل التغذية على مجموعة متنوعة من أوراق الأشجار والأغصان الغضة، أو على ما نموات اللحاء الجديدة للأشجار كما تتغذى على أوراق الشجيرات، لذلك يعتبر الزراف من الحيوانات عالية الانتقائية في الرعي، فهناك فرق كبير بين تغذيتها في الطبيعة وفي حدائق الحيوان.

ولفى إلى أنه للحفاظ على الزرافي فى صورة صحية جيدة يجب عمل برامج غذائية خاصة بحيث يضمن تزويد الحيوان بمستوى مناسب من العناصر الغذائية حسب احتياجاته، موضحا أن الزرافي من الحيوانات التي تساهم في استدامة النظام البيئي والتنوع الحيوي فى المناطق التى تتواجد فيها نتيجة سلوكها الرعوي الفريد.

ونوه بأن الزرافة تتكاثر فى مكان الأسر بحدائق الحيوان بكفاءة عالية نسبيًا طيلة العام، موضحا أن أول حمل للإناث يكون فى عمر أربعة سنوات وتستمر فى الحمل لمدة 15 شهر أي ما يقارب 450 يوما، كما يمكنها معاودة الحمل بعد عدة أشهر مرة أخرى حيث تترك هذه المدة لاستعادة الرحم لحالته، والحد الأدنى للفترة بين ولادتين عند الزرافة يصل تقريبًا إلى 16 شهرًا.

موضوعات متعلقة

وزير البترول يُصدر قرارًا بتعيين قيادات جديدة في الشركات

محمود التهامى لا يعرف «ويجز».. لغة الأرقام تصدم «ابن الشيخ ياسين»

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

تفاصيل إصابة امرأة ورجلين في حادث طعن ليلة رأس السنة بلندن

الصور

image description

محافظة أسيوط تستعرض ما تم إنجازه في مسار رحلة العائلة المقدسة

image description

انتهاء رصف طريق «الشيخ عون الله» بأسيوط ضمن خطة الدولة

image description

«الطيبي» يتفقد مشروع المطبعة بأسيوط

image description

مصرع طفل وإصابة والديه في حادث مروري بدمياط

image description

القومى للمرأة ينفذ معرض «ست الدار» بقصر ثقافة دمياط الجديدة

الأكثر قراءة

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

اتحاد الكرة يمنح الشركة المسئولة عن «VAR» فرصة أخيرة قبل فسخ التعاقد

«الأرصاد»: طقس السبت معتدل وشبورة كثيفة.. والعظمى بالقاهرة 20

حقيقة اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار الخدمات

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

الصين تعتزم إصدار عملات تذكارية بمناسبة تنظيم أوليمبياد بكين 2022

هل يساهم تناول الثوم والبصل في العلاج من فيروس كورونا؟

الهند ترصد 4 إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا

مصرع 20 بانقلاب سيارة في الجزائر

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم هزلي كارتوني
مدحت بشاى
عندما ولد الرفق يوم ميلاده
د. محمد عفيفي
الاعتذار.. مواجهة الماضى الاستعمارى بشجاعة
جمال طه
اختراق مصر الدبلوماسى لطرابلس يستبق التصعيد التركى
المزيد

الثقافة

صدور الترجمة العربية من رواية «أن تعودي فلسطين»

«ميريت الثقافية» تفتح ملف أزمة الإسلام والغرب في ضوء تصريحات ماكرون

قريبًا.. «مثلثات فريدة» عن دار روافد للكاتبة منال يوسف

«الثقافة والإعلام المشكلة والحل».. محاضرة بثقافة الشرقية