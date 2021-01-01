رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: تسجيل 902 إصابة بكورونا و11 حالة وفاة

الجمعة 01/يناير/2021 - 05:24 م
كورونا في العراق
كورونا في العراق
وكالات
طباعة
أفاد تقرير لوزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الجمعة، بأن مختبرات المستشفيات العراقية سجلت 902 حالة إصابة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح التقرير الوبائي اليومي لوزارة الصحة والبيئة العراقية أن مختبرات المستشفيات العراقية سجلت اليوم 902 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في العراق إلى 596 ألفا و193 حالة إصابة في حين تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 12 ألفا و824 حالة وفاة.

وأوضح التقرير أن المستشفيات العراقية سجلت اليوم 1976 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 539 ألفا و817 حالة شفاء في البلاد.


موضوعات متعلقة

تفاصيل إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم بفيروس كورونا

سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 1- 1-2021

قرارات جديدة من النيابة في واقعة مقتل فتاة على يد شقيقها بالجيزة

السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير

الصور

image description

«الطيبي» يتفقد مشروع المطبعة بأسيوط

image description

مصرع طفل وإصابة والديه في حادث مروري بدمياط

image description

القومى للمرأة ينفذ معرض «ست الدار» بقصر ثقافة دمياط الجديدة

image description

الجمال: إرجاء الامتحانات العملية بجامعة أسيوط

image description

انتهاء رصف طريق «الشيخ عون الله» بأسيوط ضمن خطة الدولة

الأكثر قراءة

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

بكاء تيم الحسن وغسان عزب في جنازة حاتم علي

«الأرصاد»: طقس السبت معتدل وشبورة كثيفة.. والعظمى بالقاهرة 20

اتحاد الكرة يمنح الشركة المسئولة عن «VAR» فرصة أخيرة قبل فسخ التعاقد

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

الصين تعتزم إصدار عملات تذكارية بمناسبة تنظيم أوليمبياد بكين 2022

هل يساهم تناول الثوم والبصل في العلاج من فيروس كورونا؟

الهند ترصد 4 إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا

مصرع 20 بانقلاب سيارة في الجزائر

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم هزلي كارتوني
مدحت بشاى
عندما ولد الرفق يوم ميلاده
د. محمد عفيفي
الاعتذار.. مواجهة الماضى الاستعمارى بشجاعة
جمال طه
اختراق مصر الدبلوماسى لطرابلس يستبق التصعيد التركى
المزيد

الثقافة

قريبًا.. «مثلثات فريدة» عن دار روافد للكاتبة منال يوسف

«الثقافة والإعلام المشكلة والحل».. محاضرة بثقافة الشرقية

ثقافة الدقهلية تناقش دور المرأة في المجتمع

فى ذكراه.. قصص دينية كتبها «عبدالقدوس» لم ينتبه إليها أحد