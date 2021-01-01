ضبط 15 متهمًا بتحطيم السيارات في بورسعيد

ألقى رجال الأمن في بورسعيد القبض على 15 متهما من الصبية الذين هشموا زجاج السيارات بنطاق حي الشرق، نتيجة مزاحهم بإلقاء الحجارة على بعضهم البعض.وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.كانت هذه الظاهرة أثارت استياء المجتمع البورسعيدي من السلوك السيئ الذي صدر عن هؤلاء الصبية.