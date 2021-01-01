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الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البابا فرنسيس يتلو صلاة خاصة لليمن في مستهل العام الجديد

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:57 م
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
وكالات
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استقبل البابا فرنسيس العام الجديد بصلاة التبشير الملائكي اليوم الجمعة، ودعا إلى التضامن مع شعب اليمن الذي يعاني الحرب والعنف.

وقام البابا بتلاوة الصلاة من مكتبة الفاتيكان دون جمهور بسبب الاحتياطات المتعلقة بالجائحة. وتمكن المصلون من متابعة صلاته عبر الإنترنت.

وأعلن الفاتيكان أمس الخميس أن البابا فرنسيس ألغى قداسين كانا مقررين في مطلع العام بسبب ألم في عصبه الوركي.

وكان قد خطط في الأصل لرئاسة القداس في كاتدرائية القديس بطرس في ليلة رأس السنة الجديدة، لكن الكرادلة أقاموا هذا القداس والقداس الصباحي بالنيابة عنه.

وقام أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين بتلاوة عظة البابا في يوم رأس السنة الجديدة.

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