أول رسالة من الأزهر للفتوى في 2021: «ما مضى لن يعود»

وجه مركز الأزهر العالمي للفتوى، رسالة إلى المواطنين بمناسبة العام الجديد 2021، حول أهمية الوقت.وجاء في نص الرسالة التي نشرها مركز الأزهر للفتوى عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «اغتنمْ كلَّ لحظة من عمرك من الآن؛ فما مضىٰ من عمرك لا يعود».وتضمنت الرسالة ما قاله الإمامُ الحسنُ البصري: «يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومٌ ذهب بعضُك، ويوشك إذا ذهب بعضُك أن يذهب كلُّك»، ومقولة أخرى له فيها: «أدركت أقوامًا كانوا علىٰ أوقاتهم أشدَّ منكم حرصًا علىٰ دراهمكم ودنانيركم».وقال الأزهر للفتوى: «لو كانت معك أموالُ الدنيا كلِّها فأنفقتها فلن تستطيع أن تسترجع دقيقةً واحدةً من عمرك، فالذي يغتنم وقته في الأعمال الصالحة أفلح وسعد في الدنيا والآخرة، ومن أضاع وقته وعمره، وترك العمل الصالح، فقد خاب وخسر»؛ مستشهدا بما قاله الإمام الحسنُ البصريُّ رحمه الله: «ما مِن يوم ينشقُّ فجره إلا ويُنادي: يا ابنَ آدم.. أنا خلقٌ جديد، علىٰ عملك شهيد، فتزوّدْ منِّي، فإني إذا مضيتُ لا أعود إلىٰ يوم القيامة».