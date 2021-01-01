طفلة تمارس التسول تغافل سيدة وتسرق 22 ألف جنيه من شقتها

أقدمت طفلة، تبلغ من العمر 11 عاما وتعمل في التسول، على سرقة مبلغ قدره 22 ألف جنيه من داخل إحدى الشقق السكنية، بمغافلة صاحبتها، بقرية "صروة" التابعة لمركز قلين بمحافظة كفرالشيخ وفرت هاربة، وتكمنت الشرطة من ضبط الطفلة.كانت البداية بقيام السيدة "ليلى. ا،" تبلغ من العمر 61 عاما، بإبلاغ مركز شرطة قلين بسرقة مبلغ مالي قدره 22 ألف من داخل مسكنها، وبسؤال صاحبة البلاغ أكدت أنها كانت تجري بعض الأعمال الخاصة بشقتها وكانت تستعد لمنح أحد الحرفيين أجره البالغ 22 ألفا، ولكنها فجأة اكتشفت سرقة المبلغ.وتبين من التحريات أن الطفلة "حنين. ح"، 11 عاما، وتقيم بعمارات قرية صروة، التابعة لمركز قلين، وكانت تتسول، وبمرورها من أمام شقة صاحبة البلاغ لاحظت وجود كيس بلاستيك ملفوف موجود على المنضدة داخل الشقة، فأخذته عن طريق المغافلة، وقامت بالهروب.ألقي القبض على الطفلة وضبط بحوزتها مبلغ 13 ألف جنيه، فيما جارٍ ضبط باقي المبلغ المتبقي من جملة المبلغ المسروق، ليتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.