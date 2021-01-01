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الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة الأردنية ترتفع بنسبة 1.54%

الجمعة 01/يناير/2021 - 05:06 م
البورصة الأردنية
البورصة الأردنية
وكالات
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ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 1.54%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1657.2 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 11.4 مليون دينار أردني مقارنة مع 6.6 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة ارتفاع 72.7%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 57.1 مليون دينار أردني، مقارنة مع 33.0 مليون دينار للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم فبلغ 44.9 مليون سهم، نفذت من خلال 13168 صفقة.

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