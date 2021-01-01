مصرع شخص دهسه قطار بكوم أمبو

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، مساء اليوم الجمعة، إثر دهس قطار عليه أثناء مرور شريط السكة الحديد بقرية الرغامة شرق بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، وتم نقله إلى مشرحة كوم أمبو المركزي.تلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مركز شرطة كوم أمبو يفيد بمصرع شخص إثر دهس قطار عليه أثناء مرور شريط السكة الحديد بقرية الرغامة شرق بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، وتم نقله إلى مشرحة كوم أمبو المركزي، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها حيالها.