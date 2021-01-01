«ميريت الثقافية» تفتح ملف أزمة الإسلام والغرب في ضوء تصريحات ماكرون

صدر العدد الجديد من مجلة ميريت الثقافية الإلكترونية، التي تصدر عن دار ميريت للنشر، ويرأس تحريرها الشاعر سمير درويش، والمدير العام الناشر محمد هاشم.وتصدر العدد ملف يناقش "أزمة الإسلام والغرب" في ضوء تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتضمن تسعة مقالات: العولمة وتآكل الهوية العربية.. ما وراء الرسوم المسيئة! للدكتور محمد عبد الباسط عيد، أزمة المركزية وأثر "المسألة الأوروبية" للدكتور حاتم الجوهري، كيف انخدع الغرب- بإرادته- في أردوغان والإخوان؟ لسعيد شعيب، أزمة العالم مع الإسلام وأزمة الإسلام مع العالم لمؤمن سلام، أزمة العلمانية الأوروبية والإسلام المتشدد لعصام الزهيري، أزمة الإسلام والغرب للدكتور هاني حجاج، نظرة سيكلوجية لطبيعة ردود أفعالنا تجاه المواقف والاشخاص لأيمن عجمي، الكابوس الأوروبي لأرنست وليم، والإسلام الفرنسيّ والإسلام العربيّ للكاتبة الفرنسية كارينا بيسر وترجمة طارق فراج.مقال رئيس التحرير هذا الشهر جاء بعنوان "أزمة الإسلام والغرب.. نمطان من التدين والتفكير والنظر للمستقبل!"وفي باب "إبداع ومبدعون" تضمن ملف "رؤى نقدية" ستة مقالات: لنقاد منهم لممدوح فرّاج النابي، محمد علاء الدين عبد المولى، دكتورة كوثر اجلايلة، نصر الدين شردال).وتضمن ملف "الشعر" اثنتا عشرة قصيدة للشعراء: شربل داغر، زكريا محمد، شريف الشافعي، مدحت منير، عبد الرحيم طايع، وليد الخشاب، سلوى عبد الحليم، شهدان الغرباوي، فيوليت أبو الجلد، سامية ساسي، هند زيتوني، وسونيا الفرجاني.وفي ملف "القصة" سبع قصص لكل من: أشرف الصباغ، عبد العزيز دياب، عائد خصباك (من العراق)، علي حسن، لمياء نويرة بوكيل (من تونس)، محمد سالم مهدي (من السودان)، وأمنية حلمي.باب "نون النسوة" خُصِّص هذا الشهر لمناقشة مجموعة "رأس مستعمل للبيع" لشيرين فتحي"باب "تجديد الخطاب" تضمن ثلاثة مقالات: مائة وعشرون عامًا على كتاب قاسم أمين للدكتور إبراهيم منصور، نحو مقاربة وقائية ضد خطاب التطرف للدكتور محمد جباري (من المغرب)، والهوس الجنسي في العصر المملوكي للدكتورة إيمان صلاح عطاطة.وفي باب "حول العالم" ترجم د.عادل ضرغام مقالًا كتبته د.أليتا فونسيكا بالبي، وترجمت رولا عبيد مقالًا مهمًّا بعنوان "الكساد الناجم عن الوباء.. الاقتصاد العالمي لن يعود إلى ما كان عليه أبدًا" كتبه الأمريكيان كارمن راينهارت وفينيسنت راينهارت، وترجم عاطف محمد عبد المجيد مختارات من الشعر الكندي.باب "ثقافات وفنون" تضمن حوارًا أجراه الناقد المغربي إبراهيم الحجري مع مواطنه صدوق نور الدين، وتضمن ملف "السينما" مقالين: مدكور ثابت.. وليلة أفلام طلائع معهد السينما للدكتور فوزي الشامي، والخوف في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42.. كتبته صفاء النجار.ملف "رأي" تضمن مقالًا لتامر محمد موسى بعنوان المسلمون وحادثة السقيفة.. تعقيب على مقال "قوة الضعف"، وملف "كتب" تضمن ثلاثة مقالات: قراءة في كتاب "أرض الميعاد" لـ"باراك أوباما" للدكتورة أماني فؤاد، سطوة الحكاية في سرديات الاستعادة للدكتورة نادية هناوي (من العراق)، ورهانات أحمد سراج في "لمسة البعث" للدكتور محمد عليم.