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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الإمام الأكبر يستقبل 2021 بدعاء للإنسانية

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:51 م
أحمد الطيب
أحمد الطيب
أميرة العناني
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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، العام الجديد 2021، بدعاء جامع للإنسانية بأن يرفع الله عنا البلاء والوباء، وأن يجنب عالمنا الحروب والصراعات، وأن ينشر بيننا الحب والود والاستقرار.

جاء ذلك خلال تدوينة لفضيلته على موقعي التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" و"تويتر"، باللغتين العربية والإنجليزية، كتب فيها: "عام جديد، أدعو الله أن يقر أعين الجميع فيه بما يسعدهم، وأن يكشف البلاء والوباء، وأن يرزق الجميع فيه الصحة والبركة والعافية والطمأنينة، وأن يجنب عالمنا الحروب والصراعات، وينشر الحب والود والسلام والاستقرار".

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