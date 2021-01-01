فصل التيار الكهربائي عن شرق كفرالزيات.. غدًا

تعلن محافظة الغربية عن فصل التيار الكهربائي عن مغذيات شرق كفرالزيات، يوم السبت الموافق ٢ يناير ٢٠٢١ من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الثامنة من صباح نفس اليوم، وذلك لأعمال الصيانة.وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الأماكن المتأثرة بالفصل هي (شارع الجلاء، منطقة سوق الفتياني، جزء من الطريق السريع، منطقة المستعمرة، مدخل النصارية والسجل المدني).