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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

السويد تتولى الرئاسة الدورية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:46 م
منظمة الأمن والتعاون
منظمة الأمن والتعاون الأوروبي
ا ش ا
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تولت السويد اليوم الجمعة، الرئاسة الدورية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

وقال بيان للمنظمة الأوروبية (ومقرها بالعاصمة النمساوية فيينا) إن السويد سوف تركز في العام الجديد على الدفاع عن النظام الأمني الأوروبي ومعالجة النزاعات التي طال أمدها وتعزيز الديمقراطية والمساواة بين الجنسين.

ونقل البيان عن آن ليندي وزيرة الخارجية السويدية قولها: "يشرف السويد أن تتولى رئاسة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في وقت تحتاج فيه منطقتنا إلى العمل معًا للتركيز على أمننا المشترك، وذلك بناءً على المبادئ والالتزامات التي قطعناها على أنفسنا جميعًا".

وأضافت الوزيرة: "بينما تستمر النزاعات والأزمات السياسية في تحدي الأمن والقانون الدولي والمبادئ الديمقراطية والتنمية المستدامة يمكن أن تعمل منظمة الأمن والتعاون الأوروبي كمنصة متعددة الأطراف حاسمة لمواجهة هذه التحديات وبناء مجتمعات أقوى معًا".

وذكر البيان أن أولويات السويد كرئيس للمنظمة هي التأكيد على المهام الأساسية وهي الدفاع عن النظام الأمني الأوروبي والتمسك بمفهوم منظمة الأمن والتعاون الأوروبي للأمن الشامل والمساهمة في حل النزاعات في منطقتنا.

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