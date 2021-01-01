حملات نظافة مستمرة في جميع مدن وقرى الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الجهود اليومية للوحدات المحلية بالمراكز والمدن لرفع القمامة والمخلفات من الشوارع والميادين العامة من خلال الورديات المتتالية، حيث تم القيام بحملات نظافة لرفع كفاءة النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، ورفع القمامة والمخلفات اليومية في إطار حرص المحافظة على صحة المواطنين وإظهار الشوارع بالشكل الجمالي والحضاري اللائق.وشنت الوحدات المحلية بمركز سمنود حملات مكثفة، حيث نفذت الوحدة المحلية لقرية أبوصير ورشة نظافة على جسر النيل بقرية الناصرية وتم رفع ٤ أطنان من القمامة، كما قامت الوحدة المحلية لقرية ميت بدر برفع ٤ طن من القمامة من أمام محول المصرف وشارع المعرض، مع استمرار العمل في باقي الوحدات المحلية.كما قام قسم النظافة والتجميل بحي أول المحلة الكبرى بكنس الشوارع العمومية ورفع الأتربة بالمعدات والعمالة اللازمة بمحيط الكنائس والشوارع الرئيسية والميادين العامة، وكذا كنس السفوة وتجميعها ورفعها بشوارع ( البحر- ٢٣ يوليو- ٦ أكتوبر)، وكذا تم رفع وتفريغ صناديق القمامة وتطهيرها من (أمام نادي القضاة- ميدان المحطة- محيط موقف طلعت حرب- منطقة الدلتا- منطقة أبوراضي- شارع أبوهرجة- شارع محب- شارع الجلاء- شارع المستشار- منطقة محلة البرج) ومازال العمل مستمرًا في نطاق الحي.وفي ذات السياق، قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بعمل حملات نظافة مكثفة على مداخل القرى والطرق الرئيسية، وتم رفع تجمعات القمامة من شوارع المصالح الحكومية والمدارس وأمام المستشفيات والنوادي ودور العبادة، وكذلك تمت متابعة عمل متعهدي تجميع القمامة في الوحدات القروية.واستمرارًا لأعمال النظافة بالمحافظة، قام حي ثان طنطا بعمل حملة نظافة مكبرة من كنس الشوارع ورفع الأتربة ورفع وتفريغ صناديق القمامة من (كوبري قحافة- الغفران- الميكانيكية- شارع توت عنخ آمون- الجانبية شارع البحر- شارع الجلاء- بجوار جراج النظافة- شارع صدقي) ومازال العمل مستمرًا في باقي شوارع الحي.يذكر أن الوحدات المحلية بالغربية تقوم برفع ما يقرب من ١٨٠٠ إلى ٢٠٠٠ طن يوميًا من المخلفات من الشوارع والميادين حفاظًا على صحة المواطنين والمظهر الجمالي والحضاري للمدن والقرى.