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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب يشيد بقرار تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول

الجمعة 01/يناير/2021 - 05:00 م
النائب حسام صالح
النائب حسام صالح عوض الله عضو مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشاد النائب حسام صالح عوض الله، عضو مجلس النواب، بقرار تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020- 2021، لما بعد إجازة منتصف العام، مشيرًا إلى أنه حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين الهيئات التدريسية.

وأضاف صالح، في تصريح صحفي اليوم، أن تداعيات انتشار فيروس كورونا بدأت تشكل خطرًا على صحة المواطنين والسلامة العامة، ما يستدعي الحكومة التدخل لإصدار قرارات تتواءم مع تحور الفيروس.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة تشديد الرقابة على المواطنين، ومعاقبة غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتطبيق قرار تحصيل الغرامات الفورية على المخالفين في أسرع وقت.

وحذر نائب البحر الأحمر المواطنين من التهاون في الإجراءات الاحترازية، وذلك حتى لا نكون مع كارثة صحية جديدة، تؤدي إلى إحداث شلل تام في حركة البلاد، كما حدث العام الماضي، مضيفا أنه بتعاون المواطنين مع الحكومة سوف يتم التحكم في معدل انتشار فيروس كورونا، وسوف نستطيع التغلب عليه.

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