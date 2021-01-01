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الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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الضرائب.. أزمة جديدة بين الزمالك وفرجاني ساسي
الجمعة 01/يناير/2021 - 04:36 م
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وقعت أزمة جديدة بين مسئولي نادي الزمالك والتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم؛ بسبب الخصم من نسبة مستحقاته مع الفريق.
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