مصرع شخص في انفجار بمستودع للخردة بباكستان

لقي شخص مصرعه جراء انفجار وقع بمستودع للخردة بمنطقة بمدينة (كراتشي) جنوبي باكستان.وقالت قناة (سماء تي في) الباكستانية، اليوم الجمعة، إن الضحية كان عاملًا يحاول تفكيك مولد باستخدام مطرقة عندما وقع الانفجار.فيما أوضح فريق تفكيك المتفجرات أن الانفجار نجم من مواد متفجرة، وأن أنبوبًا للخردة كان به من 400 إلى 500 جرام من المواد المتفجرة انفجر عندما طرق الضحية عليه بالمطرقة، ومن المقرر أن يكشف تقرير التحليل الكيميائي عن شدة المواد المتفجرة.