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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شقيق بيج رامي يكشف سبب عدم عودته لقريته للاحتفال

الجمعة 01/يناير/2021 - 06:06 م
بيج رامي
بيج رامي
عمرو الشامي
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تسبب تأخر وصول البطل العالمي رامي السبيعي، المعروف إعلاميا بـ"بيج رامي" الفائز بالمركز الأول في بطولة «مستر أوليمبيا» للمحترفين في كمال الأجسام 2020، إلى مسقط رأسه بقرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفرالشيخ للاحتفال به في تردد أقاويل بأن السبب في ذلك هو خوفه من الإصابة بفيروس "كورونا"، خاصة أنه سيقوم باستقبال الكثير من أهل قريته للتهنئة بالبطولة.

وللوقوف على حقيقة ما يتردد، فقد تواصل "الدستور" مع الدكتور عبدالله السبيعي، شقيق رامي، والذي أكد أن سبب تأخر رامي حتى الآن في الحضور لقريته وإقامة الاحتفالات كما كان مقررا هو ارتباطه بأعمال في القاهرة ولذلك يمكث هناك، موضحا أن رامي لم يقل إنه خائف من كورونا وأن ذلك عدم سبب عودته للقرية.

ولفت إلى أن الأسرة هي المتخوفة على رامي من خطر الإصابة بفيروس كورونا أثناء الاحتفال به، وهي من تنصحه بالتأخر في الوقت الحالي لكن ليس هو من يقول ذلك.

وكشف الدكتور عبدالله عن أن رامي من المحتمل أن يسافر إلى دبي خلال الأيام القليلة المقبلة لقضاء بعض الأعمال هناك، دون أن يفصح عن ماهيتها.

فيما أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تكريمه البطل رامي السبيعي فور وصوله المحافظة، فضلا عن استعدادات أهالي قريته لإقامة احتفالية كبيرة له فور وصوله.

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