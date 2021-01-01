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سياسي

برلمانية: مد فترة التصالح في مخالفات البناء مراعاة للبعد الاجتماعي

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:41 م
أمل سلامة
أمل سلامة
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشادت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بقرارات الحكومة بمد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 3 أشهر نهائية، مشيرًا إلى أن القرار يوسع من قاعدة المواطنين المقبلين على إجراءات التصالح، كما أنه يأتي تخفيفا على المواطنين في الوقت ذاته.

وأضافت سلامة خلال تصريحات لها اليوم، إنه يحسب للحكومة مراعاتها الجانب الاجتماعي للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد، وتداعيات فيروس كورونا، التي ضربت العالم كله وليس مصر فقط.

ولفت أمل سلامة، إلى أن الحكومة أصدرت العديد من القرارات بشأن مخالفات البناء والتصالح عليها، ما سهل كثيرا الأمر أمام المواطنين للتصالح، ولا توجد هناك أي أعذار للمتخلفين عن التصالح.

وقال النائبة أمل سلامة: إن التصالح في مخالفات البناء يعود بالنفع على المواطنين في المقام الأول، إذ بموجب هذا التصالح سوف تتحول الوحدة المخالفة إلى مرخصة، وهذا يضاعف قيمتها، كما حذر المواطنين من التهاون وعدم التصالح خلال المهلة المقررة، لأنه وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل برقم 1 لسنة 2020 فهي آخر فرصة للتصالح، ولا يمكن بأي حال مدها مرة أخرى.

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