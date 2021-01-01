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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مياه المنوفية»: دورات للتدريب على أساسيات المعالجة ومكونات المحطات

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:49 م
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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نظمت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، دورات تدريبية للعاملين بالشركة خلال الفترة من 28-12-2020 حتى 31-12-2020 ضمن دورات المسار الوظيفي لترقية العاملين بالشركة، تفعيلًا لمنظومة التحول الرقمي، وربط منظومة التدريب الإلكتروني مع التدريب النمطي ضمن الخطة الداخلية للشركة.

وقال الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، إن الشركة تقوم بتقديم الدورات الداخلية الأخرى، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهه فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامات والتباعد المكاني واستخدام المواد المطهرة وتعقيم مقر التدريب، وتقليل أعداد المتدربين.

وأشار إلى أنه يتم تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالشركة في مختلف التخصصات من أجل الارتقاء بالمستوى المهنى، والتى شملت تنفيذ دورات تدريبية عن أساسيات معالجة مياه الشرب online لمهندسي تشغيل مياه حديثي التعيين 12 مهندسًا، وتطهير شبكات الصرف الصحي وأنواع المواسير والقطع الخاصة لعدد 29 فنى تشغيل صرف، برنامج المسار الوظيفي أساسيات المعالجة ومكونات المحطة لعدد (18) فنى تشغيل.

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