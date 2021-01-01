«الزراعة» تدرس إمكانية توفير ذكر زراف للأرملة سوسن

قال محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الـ3 زرافات جاءوا بنظام الصفقة التبادلية لأول مرة، ولا تزال في فترة الحجر البيطري، ويعتبر في فترة ضمان خاصًة إننا لا يزال لدينا الحيوانات التي ستستبدل.وتابع في تصريحات صحفية قائلًا: "عملية المبادلة لن تتم إلا بوجود حيوان آخر أو يتم تقليل الحيوانات التي ستستبدل، أي الاشتراطات الكاملة، وبالفعل أخطرنا المورد بما حدث ليكون موجودا أثناء التشريح والفحص للتأكد من القرارات التي ستتخذها اللجنة فيما يخص نفوق الزراف".ورجح أن يكون الزراف حاملا لمرض معين لم يتضح عليه، وهذا ما سيتضح من خلال العينة التي أخذت للتشريح بعد نفوق الزرافة "زيزو"، مشيرًا إلى أن الحديقة تدرس إجراءات وجود ذكر آخر حتى يتم تطوير حديقة الحيوان بشكل كامل.