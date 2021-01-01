قيادات الأوقاف بالفيوم: خدمة بيوت الله وعمارتها من أهم أولوياتنا

شهد الشيخ عبد الخالق عطيفي مدير الدعوة بمديرية أوقاف الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة افتتاح عدد من المساجد الجديدة بالمحافظة.يأتي ذلك في إطار سلسلة الافتتاحات التي تشهدها وزارة الأوقاف منذ بداية شهر سبتمبر 2020م حتى الآن، وقد أدوا صلاة الجمعة اليوم يناير، بمسجد الفاروق بطامية محافظة الفيوم.وقام الشيخ عبد الخالق عطيفي بأداء خطبة الجمعة بعنوان: «الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد طريق العبور للمستقبل».وأكدت القيادات الدينية أن مساجد وزارة الأوقاف تشهد عمارة هندسية على أعلى مستوى، وأن مهمتنا هي عمارة بيوت الله، وأن القيام على خدمتها شرف لنا جميعا.وشددوا جميعا على التزام المصلين بالإجراءات والضوابط الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لفتح المساجد والتي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا.