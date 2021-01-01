أئمة وخطباء المساجد بالسعودية: لقاحات كورونا «نعم متجددة»

تناول خطباء المساجد في مناطق السعودية، اليوم الجمعة، الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات المعنية لتأمين لقاح فيروس كورونا، وتأكيد سلامة اللقاح ومأمونيته، وكذلك توعية المجتمع للأخذ بالمعلومات المتعلقة بالجوانب الصحية من مصادرها.وأكد الخطباء أن ما يسّره الله من اكتشاف اللقاحات النافعة لمرض كورونا المستجد من النعم المتجددة، وأشاروا إلى أن من نعم الله على أهل هذه البلاد المباركة أن وفقها لتكون في مقدمة الدول الساعية إلى توفير اللقاح وتقديمه بالمجان لكل مواطن ومقيم بتوجيهات من القيادة الحكيمة.ووجّه وزير الشئون الإسلامية، عبداللطيف آل الشيخ بتخصيص، في وقت سابق، خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن جهود ولاة الأمر لتأمين لقاح فيروس كورونا.وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن التوجيه أوصى بأن تتضمن الخطبة "التأكيد على سلامة اللقاح ومأمونيته، وتوعية المجتمع للأخذ بالمعلومات الصحية من مصادرها والتحذير من الأخذ بالمعلومات المغلوطة".