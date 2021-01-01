«تموين الإسكندرية» تحرر 218 محضرًا لمخالفات متنوعة



فى إدارة تموين وسط برئاسة أحمد سويدان، تم تحرير 4 محاضر لمخابز بلدية مخالفة، منها محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين اتجار فى أدوية مستوردة غير مسجلة، كما تم سحب 4 عينات من الدقيق من 4 مطاحن للتحليل، وعمل تسوية صفرية لعدد 3 مطاحن، وتحرير محضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة بإعدام عدد 10 شكائر دقيق زنة السيارة 50 كجم.



من ناحية أخرى، قامت إدارة تموين المنتزه برئاسة أمال عبدالحميد بتحرير 22 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 13 محضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، وتحرير 7 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية بالأسواق.



كما شنت إدارة تموين العامرية، برئاسة حسن داود، حملات فى نطاقها أسفرت عن تحرير 14 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير 7 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد، و3 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص.



وعلى صعيد آخر، قامت إدارة تموين العجمى برئاسة عصام اللبيدى بتحرير 16 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و22 محضرًا عدم حمل شهادات صحية، وتحرير 9 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و5 محاضر لمخابز سياحية دون ترخيص.



وأسفرت جهود إدارة تموين غرب والجمرك، برئاسة نبيل مفيد، عن تحرير 16 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة، منها 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و4 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص.



وشنت إدارة تموين برج العرب، برئاسة محمد العدوى، حملة أسفرت عن تحرير 5 محاضر لمخابز بلدية مخالفة، منها محضران لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 4 محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة، كما تم سحب عينات قانونية من الدقيق والقمح من المطاحن للتحليل، وتم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.





شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإقليم، وتعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل الوزارة، حملات على المخابز للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصًا على المال العام.وأشار بيان صادر عن المديرية إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 218 محضرًا بالإدارات الآتية: