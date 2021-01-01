رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تموين الإسكندرية» تحرر 218 محضرًا لمخالفات متنوعة

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:42 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
هبه عويضه
طباعة
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإقليم، وتعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل الوزارة، حملات على المخابز للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصًا على المال العام.

وأشار بيان صادر عن المديرية إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 218 محضرًا بالإدارات الآتية: 

فى إدارة تموين وسط برئاسة أحمد سويدان، تم تحرير 4 محاضر لمخابز بلدية مخالفة، منها محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين اتجار فى أدوية مستوردة غير مسجلة، كما تم سحب 4 عينات من الدقيق من 4 مطاحن للتحليل، وعمل تسوية صفرية لعدد 3 مطاحن، وتحرير محضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة بإعدام عدد 10 شكائر دقيق زنة السيارة 50 كجم.

من ناحية أخرى، قامت إدارة تموين المنتزه برئاسة أمال عبدالحميد بتحرير 22 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 13 محضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، وتحرير 7 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية بالأسواق.

كما شنت إدارة تموين العامرية، برئاسة حسن داود، حملات فى نطاقها أسفرت عن تحرير 14 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير 7 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد، و3 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص.

وعلى صعيد آخر، قامت إدارة تموين العجمى برئاسة عصام اللبيدى بتحرير 16 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و22 محضرًا عدم حمل شهادات صحية، وتحرير 9 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و5 محاضر لمخابز سياحية دون ترخيص.

وأسفرت جهود إدارة تموين غرب والجمرك، برئاسة نبيل مفيد، عن تحرير 16 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة، منها 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و4 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص.

وشنت إدارة تموين برج العرب، برئاسة محمد العدوى، حملة أسفرت عن تحرير 5 محاضر لمخابز بلدية مخالفة، منها محضران لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 4 محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة، كما تم سحب عينات قانونية من الدقيق والقمح من المطاحن للتحليل، وتم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.


موضوعات متعلقة

تفاصيل إصابة امرأة ورجلين في حادث طعن ليلة رأس السنة بلندن

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

قرارات جديدة من النيابة في واقعة مقتل فتاة على يد شقيقها بالجيزة

الصور

image description

«الطيبي» يتفقد مشروع المطبعة بأسيوط

image description

مصرع طفل وإصابة والديه في حادث مروري بدمياط

image description

القومى للمرأة ينفذ معرض «ست الدار» بقصر ثقافة دمياط الجديدة

image description

الجمال: إرجاء الامتحانات العملية بجامعة أسيوط

image description

انتهاء رصف طريق «الشيخ عون الله» بأسيوط ضمن خطة الدولة

الأكثر قراءة

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

بكاء تيم الحسن وغسان عزب في جنازة حاتم علي

«الأرصاد»: طقس السبت معتدل وشبورة كثيفة.. والعظمى بالقاهرة 20

اتحاد الكرة يمنح الشركة المسئولة عن «VAR» فرصة أخيرة قبل فسخ التعاقد

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

الصين تعتزم إصدار عملات تذكارية بمناسبة تنظيم أوليمبياد بكين 2022

هل يساهم تناول الثوم والبصل في العلاج من فيروس كورونا؟

الهند ترصد 4 إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا

مصرع 20 بانقلاب سيارة في الجزائر

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما ولد الرفق يوم ميلاده
د. محمد عفيفي
الاعتذار.. مواجهة الماضى الاستعمارى بشجاعة
جمال طه
اختراق مصر الدبلوماسى لطرابلس يستبق التصعيد التركى
ماجد حبته
وباء جديد يضرب إثيوبيا!
المزيد

الثقافة

قريبًا.. «مثلثات فريدة» عن دار روافد للكاتبة منال يوسف

«الثقافة والإعلام المشكلة والحل».. محاضرة بثقافة الشرقية

ثقافة الدقهلية تناقش دور المرأة في المجتمع

فى ذكراه.. قصص دينية كتبها «عبدالقدوس» لم ينتبه إليها أحد