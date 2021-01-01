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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور الترجمة العربية من رواية «أن تعودي فلسطين»

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:14 م
رواية أن تعودي فلسطين
رواية أن تعودي فلسطين
نضال ممدوح
طباعة
صدرت مؤخرا عن الكتب خان للنشر والتوزيع٬ النسخة العربية لكتاب "محمد علي ــ روح الفراشة.. تأملات في رحلة حياة" من تأليف هنا محمد علي، وترجمة هبة ربيع.

ومما جاء علي الغلاف الخلفي للكتاب: إذا قارنت بين كل الخير الذى حققته فى حياتى وبين كل نوايا الخير لدي، أكون قد فشلت. فعندما يكون المرء مثلى، لديه حياة ممتلئة وثرية، فلن يستطيع رد الجميل.

يعطى البعض كى يشعروا بالرضا عن أنفسهم. يرون شخصا محتاجا فى الشارع، فيشعرون بالشفقة عليه، ثم يعطوه بعض النقود. وهناك البعض الذى يعطى مقابل المدح. المدح هو المكافأة، وهنا ينكمش نقاء العطاء مقابل هذا المدح. يتحقق العطاء الصادق عندما نعطى من قلوبنا.

العطاء بغرض مساعدة المرء أو لسبب وجيه وأن تظل مجهولا، هو الصدقة الحقيقية.هذا هو رجل الخير الذى أردت أن أكونه..العطاء من القلب.

في سياق متصل؛ وعن نفس الدار صدرت الترجمة العربية لرواية "أن تعودي فلسطين" من تأليف لينا مرواني، وترجمة شادي روحانا.

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