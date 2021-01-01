رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

نائب محافظ أسوان: مساجد الأوقاف تشهد عمارة هندسية على أعلى مستوى

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:17 م
الدكتور محمد عزت
الدكتور محمد عزت
أميرة العناني
طباعة
شهد الدكتور محمد عزت، مدير مديرية الأوقاف بأسوان، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة، افتتاح عدد من المساجد الجديدة بمحافظة أسوان، يأتي ذلك في إطار سلسلة الافتتاحات التي تشهدها وزارة الأوقاف من بداية شهر سبتمبر 2020م حتى الآن.

وأدى عدد من القيادات صلاة الجمعة اليوم 1 يناير 2021، بمسجد الإمام البخاري بأسوان، فيما قام الدكتور محمد عزت بأداء خطبة الجمعة بعنوان: «الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد طريق العبور للمستقبل».

وأكدت القيادات الدينية، أن العمارة التي تشهدها المحافظة أكبر دليل على اهتمام الدولة بالصعيد، وأن مساجد وزارة الأوقاف تشهد عمارة هندسية على أعلى مستوى، وأن الاهتمام بالصعيد من أهم أولويات الدولة المصرية، التي تبني وتعمر في جميع المجالات.

وشددوا على التزام المصلين بالإجراءات والضوابط الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لفتح المساجد، والتي من شأنها الحد من انتشار فيروس «كورونا».

موضوعات متعلقة

محمود التهامى لا يعرف «ويجز».. لغة الأرقام تصدم «ابن الشيخ ياسين»

تفاصيل إصابة امرأة ورجلين في حادث طعن ليلة رأس السنة بلندن

مشاهد ليلة رأس السنة تُثير استياء المواطنين بالإسكندرية (صور)

اتحاد الكرة يمنح الشركة المسئولة عن «VAR» فرصة أخيرة قبل فسخ التعاقد

الصور

image description

«الطيبي» يتفقد مشروع المطبعة بأسيوط

image description

مصرع طفل وإصابة والديه في حادث مروري بدمياط

image description

القومى للمرأة ينفذ معرض «ست الدار» بقصر ثقافة دمياط الجديدة

image description

الجمال: إرجاء الامتحانات العملية بجامعة أسيوط

image description

انتهاء رصف طريق «الشيخ عون الله» بأسيوط ضمن خطة الدولة

الأكثر قراءة

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

بكاء تيم الحسن وغسان عزب في جنازة حاتم علي

«الأرصاد»: طقس السبت معتدل وشبورة كثيفة.. والعظمى بالقاهرة 20

اتحاد الكرة يمنح الشركة المسئولة عن «VAR» فرصة أخيرة قبل فسخ التعاقد

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

الصين تعتزم إصدار عملات تذكارية بمناسبة تنظيم أوليمبياد بكين 2022

هل يساهم تناول الثوم والبصل في العلاج من فيروس كورونا؟

الهند ترصد 4 إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا

مصرع 20 بانقلاب سيارة في الجزائر

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم هزلي كارتوني
مدحت بشاى
عندما ولد الرفق يوم ميلاده
د. محمد عفيفي
الاعتذار.. مواجهة الماضى الاستعمارى بشجاعة
جمال طه
اختراق مصر الدبلوماسى لطرابلس يستبق التصعيد التركى
المزيد

الثقافة

قريبًا.. «مثلثات فريدة» عن دار روافد للكاتبة منال يوسف

«الثقافة والإعلام المشكلة والحل».. محاضرة بثقافة الشرقية

ثقافة الدقهلية تناقش دور المرأة في المجتمع

فى ذكراه.. قصص دينية كتبها «عبدالقدوس» لم ينتبه إليها أحد