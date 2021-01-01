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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ثقافة الدقهلية تناقش دور المرأة في المجتمع

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:28 م
ثقافة الدقهلية
ثقافة الدقهلية
جمال عاشور
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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بثقافة الدقهلية، حيث نظم بيت ثقافة بني عبيد أمسية شعرية شارك فيها الشاعر منصور البغدادي بقصيدة "خلينا أصحاب"، والشاعر خالد محمود بقصيدة "قالوا"، والشاعر خالد والي بقصيدة "وحشتني"، كما شارك الأديب محمود أمين بقصيدة "مناظرة" والأديب الحسيني خلف ألقى قصيدة "شهيد الحرف" للشاعر أحمد غنيم.

كما نظم بيت ثقافه السنبلاوين أمسية شعرية شارك فيها الشاعر جابر الأسد بقصيدة "أرسميني"، والشاعر محمد أبوالمعاطي بقصيدة "بتاع ربنا" والأديب رضا يونس قصة قصيرة بعنوان "قرش حشيش".

نظم بيت ثقافة دكرنس بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدكرنس محاضرة بعنوان "دور المرأة في المجتمع"، حاضرها حمدي الحسيني موجه أول تاريخ بإدارة دكرنس التعليمية، تناول فيها دور المرأة في المجتمع ومشاركتها في صنع القرار، وكيف إن تقلدت المرأة مناصب هامة ووقوفها بجانب الرجل فى كل المجالات، بجانب تحملها عبئًا إضافيًا فى تربية الأبناء فى ظل الظروف الراهنة، حيث أصبحت المرأة وزيرة وسفيرة ونائبة.

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