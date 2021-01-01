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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«شعر العامية والقصة القصيرة فى القليوبية».. ندوة ببيت ثقافة طوخ

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:14 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث نظم نادي الأدب ببيت ثقافة طوخ، أمسية أدبية أدارها الشاعر سليمان الزهيري رئيس النادي، بدأت بمحاضرة بعنوان "شعر العامية والقصة القصيرة في القليوبية" أوضح خلالها أهمية دراسة الحركة الأدبية لدي الشباب وطرح نماذج من الأدب في القليوبية، ثم قدم يسرى صبري رؤيته موضحا أهمية تتبع الإبداع الأدبي في القصة والشعر في القليوبية مع عرض نماذج عدة لأعمال أدبية متنوعة، أعقبها أمسية شعرية شارك فيها الشعراء أعضاء وضيوف النادي، استهلت بمجموعة قصائد لإسلام شمس الدين، ثم استقبلت أعمال الشباب الإبداعية وتم تناولها بالنقد والدراسة، بجانب تقديم قصيدة بمناسبة العام الميلادي الجديد أونلاين للطالبة غنى هيثم، نادي أدب الطفل بطوخ.

نظم قصر ثقافة بنها، ورشة تعليم رسم، بجانب عرض قدمه نادي السينما بقصر ثقافة بنها بعنوان "محمد (ﷺ) رسول الإنسانية"، كما أعدت مكتبة باسوس ورشة إعادة تدوير لعمل مقلمة بخامات بسيطة ومتوافرة.

في إطار النشاط أونلاين، قدمت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة، ورشة عمل مجسم بابا نويل باستخدام الفوم جليتر، كما قدمت مكتبة كفر علي شرف الدين ورشة حكي لقصة "رحلة الحمامة العجيبة" بصوت إيمان سعيد، فيما نظم قصر ثقافة الطفل ببنها ورشة عمل مجسم شجرة الكريسماس وزينة العام الميلادي الجديد بجانب معرض لمنتجات الورش السابق تنفيذها.

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