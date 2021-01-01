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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مقتل 25 شخصًا بالكونغو الديمقراطية خلال هجوم إرهابي

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:31 م
جريدة الدستور
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قتل 25 شخصًا، اليوم الجمعة، في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في هجوم عنيف يعد أول عمل إرهابي يشهده العالم وهو يستقبل أول أيام العام الجديد 2021.

وقالت مصادر محلية، في تصريحات لها اليوم، إن سلطات الأمن الكونغولية اتهمت ما يسمى "تحالف القوى الديمقراطية" بتنفيذ هذا الهجوم، وهو نفس التنظيم الذي نفذ هجومًا في السابق فى مدينة بيتاى بشرق البلاد، مما أسفر عن مقتل 19 شخصًا.

وأضافت المصادر أن وحدات من الجيش وقوات مكافحة الإرهاب انتشرت في منطقة الانفجار لتأمين محيطه وإخلاء المصابين والقتلى، فيما تحركت وحدات سريعة من قوات الأمن الكونغولية فى حملة تفتيش بحثًا عن الجناة.

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