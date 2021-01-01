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القبلة

وزير الأوقاف: من حسن الطالع بداية العام بيوم الجمعة

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:08 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار
أميرة العناني
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ألقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بمسجد «الشاطئ» بمدينة بورسعيد، اليوم الجمعة 1 يناير 2021، بعنوان: «الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات».

جاء ذلك بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، والدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، واللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، والشيخ جمال عواد، مدير عام مديرية أوقاف بورسعيد، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وعدد من السادة النواب بمجلسي النواب والشيوخ، مع مراعاة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة والتباعد الاجتماعي.

وفي بداية خطبته أشار إلى أننا في مستهل عام جديد وعقد جديد من الحياة، ومن حسن الطالع أن تكون بداية هذا العام وهذا العقد موافقة ليوم الجمعة، وهو يوم مبارك «فيه سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي فَيسَأَلَ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ»، قائلا: «نسأل الله أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة، ونسأل الله أن يجعل هذا العام عامًا مباركًا، عام رحمة وشفاء، عام أمل وهداية، عام أمن وأمان على مصرنا العزيزة وعلى سائر بلاد العالمين».

واستكمل أنه مع بداية العام الجديد يتجدد الحديث عن أهمية الوقت والزمن، قال الحسنُ البصريُّ رحمه الله: «ما من يوم ينشقُّ فجره إلا ويُنادي: يا ابن آدم أنا خلقٌ  جديد، وعلى عملك شهيد، فتزوّد منِّى، فإني إذا مضيتُ لا أعود إلى يوم القيامة»، ويقول سيدنا ابن مسعود رضى الله عنه: «ما ندمت على شىء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملى»، ويقول الحكماء: «من علامات المقت إضاعة الوقت».

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