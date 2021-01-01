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تقارير ومتابعات

بالإجراءات الاحترازية.. الصالات الرياضية تستقبل المتدربين

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:39 م
مدربي الرياضة
مدربي الرياضة
شيماء حمودة
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إجراءات احترازية مشددة تتخذها الدولة المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، حيث وجهت وزارة الشباب والرياضة مديري المديريات في جميع المحافظات بمتابعة تنفيذ صالات اللياقة البدنية والألعاب الرياضية للإجراءات والضوابط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا  المستجد.

فتنفيذ المتابعة للإجراءات الاحترازية يأتي من خلال لجان متابعة تضم في عضويتها المعنيين من مديريات الشباب والرياضة ووزارة الصحة والتنمية المحلية بالمحافظات المصرية.

عايشت "الدستور" من داخل إحدى الصالات الرياضية بالإسكندرية تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد والوقاية من انتشار الوباء الفيروسي للحفاظ على سلامة المتدربين.

وقال كابتن عماد عبده، مسؤول إحدى الصالات الرياضية، إن هناك عددا من الإجراءات الوقائية يتم اتباعها في الجيم حفاظا على المتدربين والمدربين، منها تعقيم صالة اللياقة البدنية والأجهزة الرياضية بصورة دورية كل ٦٠ دقيقة بالكحولات المعقمة.

وتابع كابتن عماد، أنه بعد عودة عمل الصالات الرياضية لاستقبال المتدربين بعد الموجة الأولى من انتشار وباء كورونا تم عمل مسحات طبية للمدربين جميعهم للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بالوباء الفيروسي.

فعلى باب الصالة الرياضية وضعت لافتة ممنوع الدخول بدون ارتداء الكمامات الطبية وهذا ما أكد كابتن عماد عليه، أن هناك تعليمات موجهة للمتدربين المترددين للجيم وهى ضرورة ارتداء الكمامات الطبية وقياس درجات الحرارة، علاوة على استخدام المعقمات الطبية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأكمل عبده، أنه لضمان تحقيق التباعد الاجتماعي بداخل الصالة الرياضية، فهناك حجز مسبق للمتدربين بجدول زمني لضمان تقليل الأعداد وعدم التكدس.

يذكر أنه ورد في تعميم أرسلته وزارة الشباب والرياضة إلى كل مديريات الوزارة، الذى تضمن إلزام صالات اللياقة البدنية بنسب إشغال تتناسب ومساحة وأساليب التهوية بها، وتراعي الالتزام المشدد بكافة الإجراءات الاحترازية، والحفاظ علي مسافات التباعد، وارتداء الكمامات طوال الوقت للمترددين عليها.

وشددت الوزارة أنه في حال مخالفة التعليمات المتعلقة بالضوابط الاحترازية ستتعرض المنشأة إلى الغلق وتوقف العمل بها لحين إشعار آخر.

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