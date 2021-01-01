رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

فى ذكراه.. لماذا حاول عباس حليم قتل إحسان عبدالقدوس؟

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:11 م
إحسان عبد القدوس
إحسان عبد القدوس
نضال ممدوح
طباعة
في كتابها "إحسان عبدالقدوس.. معارك الحب والسياسة" الصادر عن الدار المصرية اللبنانية، ترصد الكاتبة زينب عبد الرزاق، أهم المحطات في مسيرة الروائى الكبير الراحل، الذي تحل اليوم ذكري مولده الثانية بعد المائة من خلال رسائله الشخصية.

من هذه الرسائل التي عثر عليها ابنه ضمن أوراقه، واحدة بعنوان "لماذا أثرت قضية الأسلحة الفاسدة؟ ومن ساعدني فيها؟" وفيها يقول إحسان: "لم يكن هدفي من إثارة قضية الأسلحة الفاسدة عام 1948 هو مجرد البحث عن المتهمين وتقديمهم للمحاكمة، ولكن إثارة الرأي العام في مصر علي نظام الحكم الظالم، بأن أثبت أن استمراره سيؤدي إلي استمرار هزيمة مصر، وفي الوقت نفسه كنت أريد تبرير هزيمة الجيش المصري عام 1948 بأن أثبت أن المقاتل المصري، لم ينهزم لأنه لم يكن يحمل سلاحًا يمكن أن يحقق النصر.

وكان تحقيق هدف الدفاع عن الجندي المصري، يفرض عليّ أن أبحث عن مستندات دامغة، تثبت فساد الأسلحة، وأول ما وصلت إليه من المستندات (عن طريق خلافات كانت قائمة بين مستوردي السلاح)، لدرجة أن أحدهم تقدم بمستندات ضد الآخرين. ثم بدأ بعض ضباط الجيش الشبان يتصلون بي، ويمدونني بمستندات استطاعو الحصول عليها، من عامل لفراش يعمل بوزارة الدفاع. وقد عرفت أنهم من تنظيم الضباط الأحرار، ولم يكن بينهم أنور السادات، كما قال أحد الصحفيين.

ولم يستمر نشر مقالاتي عن الأسلحة الفاسدة أكثر من ثلاثة أسابيع، فأصدر النائب العام بعدها أمرًا بوقف النشر، وبداية التحقيق. وقد أدت المستندات التي قدمتها إلي القبض علي بعض قادة الجيش المصري، وعلي بعض المستوردين وبينهم عباس حليم، الذي حاول فيما بعد قتلي.

وقد تطور التحقيق حتي بدأ يصل إلي الملك فاروق، الذي كان مشتركًا في استيراد الأسلحة، وتم عزل النائب العام، وتوقف التحقيق واختفت قضية الأسلحة الفاسدة، لكني كنت خلال ذلك قد تعمدت تجاهل موضوع الأسلحة الفاسدة، وإثارة موضوع القيادات والنظم العسكرية، بهدف إثارة الرأي العام داخل الجيش.

وبعد سيطرة الضباط علي حكم مصر في يوليو 1952 عادت قضية الأسلحة الفاسدة، وتم عرضها علي المحاكم. وقد قلت أمام المحكمة: "إن الهدف الذي يدفعني إلي إثارة القضية، قد تحقق بقيام الثورة، لذلك فليس لدي ما أقوله، ويكفى أن ترجع المحكمة إلى ما سبق أن كتبته، وربما تأثرت المحكمة بما قلته، فلم تصدر أحكامًا قاسية علي المتهمين، مكتفية بإبعادهم عن الجيش المصري.

واختتم رسالته بتعقيب قال فيه: إن استيراد الأسلحة- عموما- لا يزال حتي اليوم هو الموضوع الأساسي الذي تقوم عليه الأحداث، التي تؤثر علي الكيان المصري، وكيان الدول العربية.

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير

وزير البترول يُصدر قرارًا بتعيين قيادات جديدة في الشركات

حقيقة اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار الخدمات

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

الصور

image description

«الطيبي» يتفقد مشروع المطبعة بأسيوط

image description

مصرع طفل وإصابة والديه في حادث مروري بدمياط

image description

القومى للمرأة ينفذ معرض «ست الدار» بقصر ثقافة دمياط الجديدة

image description

الجمال: إرجاء الامتحانات العملية بجامعة أسيوط

image description

انتهاء رصف طريق «الشيخ عون الله» بأسيوط ضمن خطة الدولة

الأكثر قراءة

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

بكاء تيم الحسن وغسان عزب في جنازة حاتم علي

«الأرصاد»: طقس السبت معتدل وشبورة كثيفة.. والعظمى بالقاهرة 20

اتحاد الكرة يمنح الشركة المسئولة عن «VAR» فرصة أخيرة قبل فسخ التعاقد

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

الصين تعتزم إصدار عملات تذكارية بمناسبة تنظيم أوليمبياد بكين 2022

هل يساهم تناول الثوم والبصل في العلاج من فيروس كورونا؟

الهند ترصد 4 إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا

مصرع 20 بانقلاب سيارة في الجزائر

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم هزلي كارتوني
مدحت بشاى
عندما ولد الرفق يوم ميلاده
د. محمد عفيفي
الاعتذار.. مواجهة الماضى الاستعمارى بشجاعة
جمال طه
اختراق مصر الدبلوماسى لطرابلس يستبق التصعيد التركى
المزيد

الثقافة

قريبًا.. «مثلثات فريدة» عن دار روافد للكاتبة منال يوسف

«الثقافة والإعلام المشكلة والحل».. محاضرة بثقافة الشرقية

ثقافة الدقهلية تناقش دور المرأة في المجتمع

فى ذكراه.. قصص دينية كتبها «عبدالقدوس» لم ينتبه إليها أحد