فى ذكراه.. لماذا حاول عباس حليم قتل إحسان عبدالقدوس؟

في كتابها "إحسان عبدالقدوس.. معارك الحب والسياسة" الصادر عن الدار المصرية اللبنانية، ترصد الكاتبة زينب عبد الرزاق، أهم المحطات في مسيرة الروائى الكبير الراحل، الذي تحل اليوم ذكري مولده الثانية بعد المائة من خلال رسائله الشخصية.من هذه الرسائل التي عثر عليها ابنه ضمن أوراقه، واحدة بعنوان "لماذا أثرت قضية الأسلحة الفاسدة؟ ومن ساعدني فيها؟" وفيها يقول إحسان: "لم يكن هدفي من إثارة قضية الأسلحة الفاسدة عام 1948 هو مجرد البحث عن المتهمين وتقديمهم للمحاكمة، ولكن إثارة الرأي العام في مصر علي نظام الحكم الظالم، بأن أثبت أن استمراره سيؤدي إلي استمرار هزيمة مصر، وفي الوقت نفسه كنت أريد تبرير هزيمة الجيش المصري عام 1948 بأن أثبت أن المقاتل المصري، لم ينهزم لأنه لم يكن يحمل سلاحًا يمكن أن يحقق النصر.وكان تحقيق هدف الدفاع عن الجندي المصري، يفرض عليّ أن أبحث عن مستندات دامغة، تثبت فساد الأسلحة، وأول ما وصلت إليه من المستندات (عن طريق خلافات كانت قائمة بين مستوردي السلاح)، لدرجة أن أحدهم تقدم بمستندات ضد الآخرين. ثم بدأ بعض ضباط الجيش الشبان يتصلون بي، ويمدونني بمستندات استطاعو الحصول عليها، من عامل لفراش يعمل بوزارة الدفاع. وقد عرفت أنهم من تنظيم الضباط الأحرار، ولم يكن بينهم أنور السادات، كما قال أحد الصحفيين.ولم يستمر نشر مقالاتي عن الأسلحة الفاسدة أكثر من ثلاثة أسابيع، فأصدر النائب العام بعدها أمرًا بوقف النشر، وبداية التحقيق. وقد أدت المستندات التي قدمتها إلي القبض علي بعض قادة الجيش المصري، وعلي بعض المستوردين وبينهم عباس حليم، الذي حاول فيما بعد قتلي.وقد تطور التحقيق حتي بدأ يصل إلي الملك فاروق، الذي كان مشتركًا في استيراد الأسلحة، وتم عزل النائب العام، وتوقف التحقيق واختفت قضية الأسلحة الفاسدة، لكني كنت خلال ذلك قد تعمدت تجاهل موضوع الأسلحة الفاسدة، وإثارة موضوع القيادات والنظم العسكرية، بهدف إثارة الرأي العام داخل الجيش.وبعد سيطرة الضباط علي حكم مصر في يوليو 1952 عادت قضية الأسلحة الفاسدة، وتم عرضها علي المحاكم. وقد قلت أمام المحكمة: "إن الهدف الذي يدفعني إلي إثارة القضية، قد تحقق بقيام الثورة، لذلك فليس لدي ما أقوله، ويكفى أن ترجع المحكمة إلى ما سبق أن كتبته، وربما تأثرت المحكمة بما قلته، فلم تصدر أحكامًا قاسية علي المتهمين، مكتفية بإبعادهم عن الجيش المصري.واختتم رسالته بتعقيب قال فيه: إن استيراد الأسلحة- عموما- لا يزال حتي اليوم هو الموضوع الأساسي الذي تقوم عليه الأحداث، التي تؤثر علي الكيان المصري، وكيان الدول العربية.