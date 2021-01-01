توقيع 21 جزاءً على طلاب جامعة بنى سويف فى الفصل الدراسى الأول

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الجمعة، عن إجمالي جزاءات الطلاب بالمدينة الجامعية، والجامعة، خلال الفصل الدراسي الأول، الذي تضمن توقيع 21 جزاء، تراوحت العقوبات ما بين الإنذار والفصل لمدة 15 يوما، لخروجهم عن مقتضى الواجب الذي يجب أن يكونوا عليه، ولائحة المدينة الجامعية والجامعة، بناء على التحقيقات التي جرت معهم بمعرفة الشؤون القانونية بالجامعة.وأشار منصور إلى أن هناك تحقيقات تجرى من جانب الشؤون القانونية مع 6 طلاب كسروا إحدى النوافذ بالمدينة الجامعية للخروج منها لشراء مستلزمات لهم والعودة مرة أخرى من الشباك المكسور، كما أنهم استخدموا مواسير الصرف للخروج من المدينة، وتمكن الأمن الإدارى بالمدينة من الإمساك بهم وتحرير مذكرة وتقديمها إلى الشؤون القانونية للتحقيق فيها.وقال رئيس جامعة بنى سويف إنه تمت مجازاة 4 طلاب بالمدينة الجامعية بالإنذار بالفصل لقيامهم بسرقة ميكرويف من مطبخ المدينة، كما تم فصل طالبة بسبب محاولتها منع دخول الطلاب إلى مدرج لمدة 15 يوما، ومجازاة أخرى بعقوبة الإنذار بالفصل لتعديها بالألفاظ على مشرف الأمن.وأوضح أن طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق أساءت استخدام شبكة التواصل الاجتماعى ونشرت بوستات مسيئة ضد جامعتها، وتمت مجازاتها بالإنذار بالفصل، ومجازاة 3 طلاب بالمدينة الجامعية بالإنذار بالفصل بسبب تأخير دخول مواعيد المدينة الجامعية التابعة للجامعة، ومجازاة طالبة بكلية العلوم ذوى الاحتياجات الخاصة بعقوبة الإنذار بالفصل بسبب اعتراضها على الأمن الإدارى للتفتيش، ومجازاة طالبة بكلية السياسة والاقتصاد بنفس العقوبة، لخروجها من المدينة الجامعية بدون تصريح.وأضاف رئيس الجامعة أن أحد الطلاب بكلية الحقوق حاول الدخول إلى المدينة الجامعية باستخدام كارنيه بديل، وتم التحقيق معه وتبين أن الكارنيه لأحد زملائه وليس كارنيه الجامعة وتم توقيع عقوبة الإنذار بالفصل في حالة تكرارها.وأشار إلى أن أجهزة الأمن الإدارى بالجامعة تمكنت من ضبط طالب قبل دخوله إلى المدينة الجامعية بحوزته جهاز لف سجائر وتم التحقيق معه وتوقيع عقوبة الإنذار بالفصل، كما تم التحقيق مع طالب تعدى على مشرف الأمن أثناء دخوله بدارجة نارية، ومجازة الطالب بالفصل لمدة أسبوعين، ومجازاة 5 طلاب تم ضبطهم أثناء خروجهم بالتغذية من المدينة الجامعية مخالفين اللوائح والتعليمات وتوقيع عقوبة الإنذار بالفصل والتحقيق مع 5 طلاب عادوا متاخرين عن مواعيد الدخول للمدينة الجامعية وتوجيه الإنذار بالفصل لهم.