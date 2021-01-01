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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الكويت: شفاء 260 حالة مصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:02 م
جريدة الدستور
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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الجمعة، شفاء 260 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 146 ألفًا و777 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي- في بيان صحفي- أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ260 من فيروس (كورونا)، مشيرًا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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