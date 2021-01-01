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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

قيدت يده خلف ظهره.. تحرير شكوى ضد معلمة بأسوان

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:02 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم بأسوان
أسوان_إسراء توفيق
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حررت ولية أمر طالب بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة أسوان الجديدة التجريبية، محضرًا بالإدارة التعليمية بأسوان وتم تحويله للنيابة الإدارية، ضد معلمة بالمدرسة، نظرًا لقيامها بمسك يد نجلها وراء ظهره حتى يتمكن أحد أقاربها من ضرب الطفل وأخذ حقه منه إثر خلاف سابق بينهما.

وتحرر المحضر برقم 4945، مأمورية 48 لسنة 2020.

من ناحيتها قالت صفاء عمر، والدة الطفل محمد ثروت بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة أسوان الجديدة التجريبية، إنها تقدمت بالشكوى ضد المعلمة منذ حوالي شهرين وتحديدًا يوم 25 أكتوبر الماضي، وترجع التفاصيل إلى أن وقوع مشاجرة بين الطفلين نجلها وآخر معه بنفس الفصل من أقارب المعلمة، وأن بعدها قامت المعلمة بسحب نجلها من يده على السلم واستوقفته في فناء المدرسة وسألته «انت اللي ضربت محمد علاء» وعند جوابه عليها بنعم، أخذته إلى مكتب الإخصائية الاجتماعية، وتمت مصالحة الأطفال مع بعضهم، والإخصائية أخبرت الطفل الثاني بأنه من المفترض عند وقوع مشكلة معه التوجه إليها مباشرة لحلها وليست لـ«خالته».

وأضافت لـ«الدستور»، أن المعلمة جاءت في اليوم التالي أثناء وقوف نجلها مع زملائه قبل الطابور الصباحي سألته نفس السؤال «انت اللي ضربت محمد علاء امبارح» وأخذته من يده وبفناء المدرسة قامت بتقييد يده خلف ظهره، وقالت لقريبها «تعالى يامحمد خد حقك»، وجاءت شقيقة الطفل الطالبة بالصف الخامس الابتدائي عند رؤيتها أثناء تقيد نجلها وضرب الطفل له، ضربته هي أيضًا بزجاجة المياة «الزمزمية» للأخذ بحق شقيقها أيضًا.

واستكملت أن مع الضربات التي يتلقاها نجلها كان يحاول فك يده من خلف ظهره وتركته بعدها وصفعته على وجهه ووبخته قائلة «أنت عيل قليل الأدب».

وتابعت أن عند علمها بواقعة نجلها كانت تعاني من ظروف صحية لمرورها بفترة الحمل، حيث إنها بعد معرفتها بما حدث مع نجلها أنهارت من البكاء، لذلك قررت اتباع الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، وتوجهت إلى الإدارة التعليمية بأسوان، وتم تحويلها إلى النيابة الإدارية وتتابعها بشكل منتظم، مطالبة من المسؤولين اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المعلمة، نظرًا لما فعلته مع طفلها.

ومن ناحية أخرى أوضح مجلس أمناء مدرسة أسوان الجديدة لـ«الدستور»، أنه على الرغم من أن الواقعة كانت منذ حوالي شهرين وعلى قيد التحقيقات، إلا أن المعلمة المقدم ضدها الشكوى تباشر عملها بشكل عادي في المدرسة ولم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيلها.

وناشد مجلس الأمناء الدكتور خالد القبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعلمة نظرًا لما فعلته مع الطفل.

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