النمسا تسجل 2096 إصابة جديدة و39 حالة وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية عن تسجيل 2096 إصابة جديدة و39 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.وقال بيان لوزارة الصحة، اليوم الجمعة، إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 362 ألفًا و911 حالة، تعافى منها 334 ألفًا و901 حالة، بينما توفي 6261 حالة.وذكر البيان أنه توجد بالمستشفيات 2243 حالة، منها 385 حالة في العناية المركزة، موضحًا أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في ولاية النمسا السفلى وبلغت 408 حالات، وسالزبورج 351 حالة، تليها العاصمة فيينا 341 حالة، والنمسا العليا 284 حالة، بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 61 حالة.