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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

نائبة عراقية: إجمالي التخصيصات المالية لموازنة لعام 2021 بلغت 113 مليار دولار

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:18 م
ماجدة التميمي
ماجدة التميمي
وكالات
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أعلنت عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، النائبة ماجدة التميمي، اليوم الجمعة، أن نسخة الموازنة
الاتحادية للعراق للعام الحالي التي أرسلتها الحكومة إلى البرلمان لمناقشتها تبلغ تخصيصاتها الإجمالية 113 مليار دولار.

وقالت التميمي في تصريحات صحفية: "إن مشروع الموازنة الاتحادية للعام 2021 التي وصلت إلى البرلمان تبلغ تخصيصاتها الإجمالية 113 مليار دولار وفق سعر الصرف الجديد للدولار الأمريكي البالغ 1450دينارا لكل دولار أمريكي".

وأضافت أن مشروع الموازنة خصص 32 بالمئة من إجمالي التخصيصات المالية في بنود الموازنة لقطاع الطاقة بشقيه الكهرباء والنفط وهو أعلى معدل في إجمالي التخصيصات فيما خصص 19 بالمئة لقطاع الخدمات و16 بالمائة لقطاع الأمن والدفاع و14 بالمئة لتسديد المديونية المترتبة على لحكومة بشقيها الداخلية والخارجية".

وشددت التميمي على أن البرلمان العراقي سيعمل على عدم إدراج أي استقطاعات مالية تطال رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والتأكيد على عدم فرض أي ضرائب على رواتب الموظفين والمتقاعدين.

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