أهالى الإسكان الاجتماعى بمدينة الـ800 بأكتوبر يستغيثون من «هوجة السرقة»

تعرضت مدينة الـ 800 بمنطقة الإسكان الاجتماعي، بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة، لسرقات متعددة مما دفع الأهالي إلى التجمع لبحث شكواهم من كثرة السرقات، منها الدراجات النارية والسيارات، والموبايلات، والتعدي من قبل اللصوص لسرقة الشقق نظرًا لأنها منطقة جديدة متوسطة السكان، وهو ما جعل الأهالي يستغيثون برجال الأمن وتفعيل قسم شرطة فى أقرب وقت.وقال فرج أبو الريش، مقاول أعمال سباكة، من أهالي المنطقة: "لقد تمت سرقة موتوسيكل يقدر سعره بـ20 ألف جنيه من أمام العمارة، وقمت بعمل محضر وعليه العوض".بينما قالت "رواء أحمد" فوجئت بدخول لص غرفة نومي مما دفعني إلى الصراخ وفر هاربًا، وأضافت": حتى الآن مبعرفش أنام أنا ولا بنتى وطلع يجري جوزي كان فى الغرفة التانية وفضل يجرى على صريخي كان هو نط من البلكونة".وأوضح محمد بدر، عضو اتحاد الشاغلين، أنهم تواصلوا مع مسئولي وزارة الداخلية بخصوص قسم الشرطة، وأوضحوا أنه بعد انتهاء أعياد الميلاد سيتم تجهيز القسم بالمكاتب، خاصة أن الأموال اللازمة للفرش موجودة بالصندوق.وأضاف بدر أن لمجيئ شركة أمن للمدينة لا بد من مخاطبة مسئولي الصندوق الإسكان الاجتماعي لأنه هو المسئول عن ذلك، ولوجود وديعة الصيانة تحت تصرفه، وهناك إجراءات يجب أن تتبع للسير في هذا الاتجاه.أنهى بدر حديثه مخاطبًا الأهالي بعدم التقاعس والخوف عند حدوث سرقات والذهاب لعمل محضر بقسم الشرطة والإبلاغ بالواقعة بعد حدوثها لضمان حقه، وحتى يعرف رجال الشرطة حجم الكارثة والسرقات الموجودة بمنطقة ٨٠٠ فدان.