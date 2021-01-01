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الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسمح باستيراد مواد الحديد الصلب المعاد تدويرها

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:34 م
الحديد والصلب
الحديد والصلب
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سمحت الصين ابتداء من اليوم الجمعة، أول يناير 2021 باستيراد مواد الحديد والصلب المعاد تدويرها التي تلبي المعايير الصينية؛ باعتبار أنها ليست نفايات صلبة.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزارات البيئة والإيكولوجيا، والتجارة، والصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، والهيئة العامة للجمارك، موضحة أن القرار جاء بعد تحديد متطلبات صارمة بشأن إدارة استيراد مواد الحديد والصلب المعاد تدويرها، حيث أصدرت الصين رسميا المعيار الوطني لإعادة تدوير مواد الحديد والصلب يوم 17 ديسمبر، والذي حدد التعريف والتصنيف والمتطلبات الفنية وأساليب الفحص وقواعد القبول لإعادة تدوير مواد الحديد والصلب.

وسيوفر المعيار دعما تقنيا قياسيا لاستخدام موارد الصلب المعاد تدويرها عالية الجودة من الداخل والخارج.

وكانت الصين أعلنت في وقت سابق حظر جميع واردات النفايات الصلبة اعتبارا من يوم أول يناير 2021.

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