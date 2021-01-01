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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

الصين تعتزم إصدارعملات تذكارية بمناسبة تنظيم أولمبياد بكين 2022

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:33 م
البنك المركزي الصيني
البنك المركزي الصيني
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أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الجمعة، أنه سيصدر العديد من العملات الورقية والمعدنية التذكارية هذا العام بمناسبة أحداث مهمة، من بينها: أولمبياد بكين للألعاب الشتوية 2022.

وذكر البنك المركزي الصيني - في بيان اليوم - أنه إلى جانب إصدار عملة تذكارية للعام الجديد 2021، فسيقوم البنك بإصدار عملة معدنية للاحتفال بذكرى مرور 100 عام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني.

وأضاف أنه يجري العمل لإصدار عمليتين ورقيتين تذكاريتين لأولمبياد بكين للألعاب الشتوية 2022، إلى جانب إصدار عملتين معدنيتين تذكاريتين للأولمبياد كان من المفترض إصدارهما خلال عام 2020.

ومن المقرر افتتاح أولمبياد بكين للألعاب الشتوية 2022 في الرابع من فبراير عام 2022.

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