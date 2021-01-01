البابا تواضروس يترأس تطييب رفات القديس يحنس كاما بدير السريان

طَيَّبَ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ اليوم رفات أحد قديسي دير السريان بوادي النطرون وهو القديس يحنس كاما الذي تحتفل الكنيسة القبطية بعيد بعد غدٍ الأحد الموافق ٢٥ كيهك.شارك قداستَه، في طقس تطييب الرفات من أحبار الكنيسة، إلى جانب نيافة الأنبا متاؤوس أسقف ورئيس الدير، أصحابُ النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، الأنبا إيسيذوروس أسقف ورئيس دير البرموس، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم، والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر.