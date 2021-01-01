معايير جديدة لقبول المتقدمين للوظائف بجامعة طنطا

كشف الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، عن وضع 15 معيارًا جديدًا لاختيار مديري القطاعات المختلفة الإدارية والخدمية والتعليمية بالجامعة.وأوضح رئيس جامعة طنطا، في بيان اليوم الجمعة، أن هذه المعايير الموضوعية تتضمن اختيار الكفاءات بشفافية مطلقة ونزاهة؛ من خلال الإعلان عن أي وظيفة شاغرة وتشكيل لجان لمقابلة المتقدمين، وإتاحة الفرصة لاختيار الأفضل، ما يُسهم في توسيع دائرة الاختيار بعيدًا عن الوساطة والمحسوبية.وعلى جانب آخر، أشار «ذكي»، إلى أنه تم تشكيل لجنة كبرى لتقييم كامل للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة من الناحية الاقتصادية والخدمية.