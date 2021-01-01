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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«صائد الذهب».. حكاية أصغر مُصور في مصر (صور)

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:26 م
عبد الرحمن
عبد الرحمن
حسن الهتهوتي
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حلّ صاحب السنوات التسع، بين الكِبار، عارضًا صيد الكاميرا بين الطبيعة تتساقط عين الصغير على مشهد، يُترجمه بعدسته ليصنع منه صورة تروي حكاية عبد الرحمن محمد ورداني، ابن منطقة حلوان في القاهرة، أصغر مصور يُشارك في المعارض بمصر.

في عام 2018، فوجئ المشاركون في معرض سنوي للتصوير يُقام بساقية عبد المنعم الصاوي بالقاهرة، بطفل يُشاركهم عرض أجمل الصور التي التقطتها عدساتهم، حيث كان للصغير «عبد الرحمن» ركن يعرض به صورته التي شارك بها، وكان عمره وقتها 7 سنوات.

احتفى المشاركون في المعرض بابن حلوان، والذي كان يضم فنانين من جنسيات مختلفة، ليُقرروا أن يُمثلهم جميعًا بأن يفتتح المعرض أصغر مُشارك بينهم، تكريمًا له.

قبل أيام، كان «عبد الرحمن» على موعد مع خطوة جديدة في طريقه لاحتراف التصوير، بعد حصده الميدالية الذهبية مُحققًا المركز الأول في مسابقة تصوير شارك بها، كان خلالها أصغر المتسابقين في فئته التي تضم المصورين أصغر من 16 عامًا.

صورة لطفلة تستذكر دروسها في منزل ريفي بجزيرة الذهب في الجيزة، هى التي فاز بها المصور الصغير في المسابقة، وكانت من بين عدد كبير من الصور التي التقطها الطفل في زيارة حرة للتصوير بالجيزة، بحسب والده.

الأب هو الآخر مصور، لكنه يرى في ابنه موهبة تفوقه، رافضًا القول بإن الطفل يُصور بعيون والده، مؤكدًا أن ابنه بدأ التصوير منذ أن كان في الثالثة من عمره، وكان يُحب الإمساك بالكاميرا واللعب بها: «هو مميز عني، لأنه يُحب التصوير في الطبيعي، أما أنا فتخصصي تصوير شارع، هو يُحب أن يمشي وسط الطبيعة ويصور فيها».

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