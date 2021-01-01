وفاة ممرضة إثر إصابتها بفيروس كورونا فى الغربية

توفت إكرام الصاوى، ممرضة بوحدة بلقينا الصحية التابعة للإدارة الصحية بحي ثان المحلة بالغربية، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وجرى تغسيل وتكفين الجثمان، طبقًا للإجراءات والاشتراطات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.وكانت الراحلة قد أصيبت منذ أيام بفيروس كورونا المستجد، عقب ظهور الأعراض عليها متمثلة فى ارتفاع في درجات الحرارة وضيق فى التنفس وعطس وسعال حاد، وأجرىت لها فحوصات طبية، وتأكدت الإصابة وجرى عزلها داخل أقسام العزل الصحي، وتدهورت حالتها، وتم وضعها على جهاز تنفس صناعي حتى وافتها المنية اليوم.ونعت الدكتورة أمل شمس الدين، مدير الإدارة الصحية بحي ثان المحلة، الفقيدة الراحلة بأن يتغمدها الله بواسع رحمته، وأن يتقبلها قبولًا حسنًا ويسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.