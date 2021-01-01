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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

تعرفي على موضة ألوان الميكب لشتاء 2021

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:23 م
هند الخضري
هند الخضري
شيماء دهب
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في كل في فصل من فصول السنة تظهر موضات المكياج المختلفة، لذا تحرص جميع البنات والسيدات على التعرف على أحدث موضة للمكياج وألوانه المختلفة، حتى تحصل على إطلالة مميزة.

قالت خبيرة التجميل هند الخضري، إن موضة المكياج في شتاء 2021 مميزة جدا، حيث تختلف درجات ألوان الآيشادو بحسب كل ماركة أو علامة تجارية لكن بالتأكيد يوجد ألوان ثابتة والتي يمكن من خلالها اختيار اللون المناسب لبشرتك.

وأضافت خبيرة التجميل لـ "الدستور" أن ألوان الآيشادو الموضة لموسم الشتاء في المكياج السواريه هي الأحمر الناري والأحمر الخوخي، أما لميكب النهار فإن الألوان الفاتحة التي تناسب جميع ألوان البشرة مثل البنية والوردي، والكشمير، والأحمر الخوخي، والأصفر، والألوان النيود.

وتابعت: لا تختلف كثيرًا ألوان أحمر الشفاه عن العام الماضي فيستمر معانا اللون الأحمر الناري أو ما يسمى دم الغزال خصوصًا لإطلالات الليلة والسهرات، واللون البيج والذي يمثل أقوى الدرجات المميزة في الألوان النود، والجديد هو اللون البرتقالي بجميع درجاته وخصوصًا الماط، والنبيتي الغامق.

وأكدت أن من أكثر الألوان الرائجة لألوان أحمر الخدود لهذا الموسم اللون الأحمر الهادئ، والأحمر الفاتح، والنبيتي الفاتح، فلا تخلي عن هذه الالوان خصوصًا إذا كان لون بشرتك بين الفاتح والقمحاوي، أما في السهرات المسائية يفضل تطبيق اللون الأحمر الخوخي، أو الدمج بين البرتقالي والأحمر ليعطي إطلالة مكياج طبيعية لإطلالتك.

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