غياب النوة.. الإسكندرية تستقبل العام الجديد بطقس دافئ (فيديو)

سماء صافية، وشمس مشرقة، ونسائم شتوية، لوحة عكستها أجواء الإسكندرية، في أول أيام العام الجديد، لتستقبل عام 2021 بطقس شتوي دافئ، مع غياب أجواء النوة التي كان من المفترض أن تهب على المحافظة الساحلية منذ أمس الخميس.وشهد كورنيش الإسكندرية، خروج الأهالي والشباب والأطفال للتنزه، والاستمتاع بالأجواء الدافئة، حيث تجمعت العائلات على الكورنيش، مع لعب الأطفال بالدرجات، وتناول الشباب الطعام على البلوكات الصخرية.كما تجمع محبو الصيد بالمناطق الصخرية بدءًا من منطقة سبورتنج وحتى محطة الرمل وسط الإسكندرية، وذلك لاستقرار الأحوال الجوية، وهدوء الأمواج مما يجعله مناخا جيدا للصيد.وكان من المقرر أن تشهد محافظة الإسكندرية، أمس بدء نوة رأس السنة والتي تتزامن مع نهاية العام، حيث اختلفت مواقيت النوات بسبب التغيرات المناخية التي طرأت على الأجواء هذا العام، فضلًا على أنه لم تهب نوة الفيضة الصغرى أيضًا على المحافظة، بجانب انكسار نوة قاسم والتي شهدتها المحافظة على أيام متفرقة وليست متتالية كما هو متعارف عليه.وأعلنت محافظة الإسكندرية، منذ بدء فصل الشتاء وموسم النوات درجة الاستعداد القصوى، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها الإسكندرية، والتي فاقت القدرة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي بالمحافظة.