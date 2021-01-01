محافظة القاهرة توضح آخر أعمالها فى «مسار العائلة المقدسة»

قال اللواء إبراهيم عوض، السكرتير المساعد لمحافظ القاهرة والمتحدث الإعلامى لمحافظة القاهرة ورئيس غرفتي إدارة الأزمات والمتابعة: إن أجهزة محافظة القاهرة تواصل أعمالها في محيط تطوير شجرة مريم بالمنطقتين الشرقية والجنوبية.وأشار عوض، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى اقتراب انتهاء أعمال التطوير، وفقًا لأجندة عمل محافظة القاهرة في إحياء مسار العائلة المقدسة.ومن جهتها أعلنت محافظ القاهرة عن أعمال المنطقتين الجنوبية والشرقية لتطوير مسار العائلة المقدسة في بعض المناطق بسوق الفسطاط وزراعة النخيل أمام مدخل السوق وشارع الإمامين وأمام مسجد عمرو بن العاص وإعادة رصف الشوارع المحيطة بالكنيسة بالمعادى وإعادة تجهيز أرصفة المشاة بالمسارات الداخلية للمنطقة بداية من طريق الخيالة حتى مسجد عمرو بن العاص.كما أشارت المحافظة إلى بعض أعمال التطوير لمنطقة مصر القديمة وتطوير حديقة النخيل، بالإضافة إلى بعض اللافتات الإرشادية والمظلات وبعض دورات المياه فى مدخل سوق الفسطاط ومنطقة المعادى ومصر القديمة، بالإضافة إلى تطوير المنطقة المحيطة بشجرة مريم بالمطرية وطلاء 27 من العقارات المجاورة لها وإعادة ترميم ورصف المنطقة المحيطة وتكليف متعهد للنظافة فى تلك المنطقة، بالإضافة إلى اقتراب الانتهاء من أعمال الصرف الصحى في المنطقة المحيطة.