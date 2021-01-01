137 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة فى السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 137 حالة إصابة مؤكدة جديدة، و7 حالات وفاة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19)، و228 حالة تعاف.وأوضحت الوزارة- وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)- أن إجمالي حالات الإصابات بلغ 362 ألفًا و878 حالة، والتعافي 354 ألفًا و81 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 6 آلاف و230 حالة.