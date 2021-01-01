القومى للمرأة ينفذ معرض «ست الدار» بقصر ثقافة دمياط الجديدة

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بدمياط معرضًا جاء تحت عنوان "ست الدار" بقصر ثقافة مدينة دمياط الجديدة، بمشاركة 15 سيدة من مدينة عزبة البرج تم تدريبهن من قبل الأمم المتحدة للمرأة ضمن فعاليات ذلك البرنامج، تحت رعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، فى إطار المشروع الذى أطلقته بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة والأمم المتحدة للمرأة المقرر تنفيذه بمدينة عزبة البرج.وضم المعرض منتجات المفروشات والكروشيه والتريكو والخشب والحلويات والخرز والإكسسوارات، إلى جانب تنفيذ معرض آخر للصور جاء بمشاركة 18 طالبًا وطالبة، حيث عبر الطلاب خلال هذه الصور عن المحاور الخاصة باستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة.