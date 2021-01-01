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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مركز دير مواس بالمنيا: لا تهاون مع المقصرين

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:26 م
العمل في تطوير كورنيش
العمل في تطوير كورنيش ديرمواس
المنيا ـ على حسين
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تابعت المهندسة نبيلة علي محمود، رئيس مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، بدء العمل في تطوير كورنيش ديرمواس الشمالي على ترعة الإبراهيمية بعمق 6 أمتار، وممشى مجاور للمياه بطول الكورنيش كمتنفس لأهالي ديرمواس، وإضفاء طابع حضاري وملمح جمالي يتناسب مع تاريخ ديرمواس ومكانتها، وذلك ضمن الخطة الموحدة وبتكلفة مالية ٥ ملايين و200 ألف جنيه.

وقال رئيس مركز دير مواس، إن الأجهز التنفيذية تبذل قصارى جهدها لتحقيق المزيد في مستهل عام جديد باعث للأمل والطموح والتفاؤل، وفي إطار استمرار القيادة السياسية والتنفيذية والشعبية في بذل الجهد والعرق للتعاطي مع مطالب وطموحات أهالي ديرمواس في العديد من المجالات والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة.

وأكدت أنها تتابع عن كثب كل مطالب أبناء المركز وتضعها في بؤرة اهتمامها، وأنها لن تسمح بالتقصير في أي قطاع، ولن تتهاون في اتخاذ أي إجراء ضد أي مسئول لا يُؤدي عمله على أكمل وجه.




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