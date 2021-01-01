برلماني: مصر تُدير أزمة «كورونا» بحرفية.. والموجة الأولى خير دليل

عبر النائب عمر الغنيمي، عضو مجلس النواب، عن تقديره الشديد لقرار مجلس الوزراء بتأجيل كافة الامتحانات إلى ما بعد إجازة منتصف العام.وأشار «الغنيمي»، في تصريحات له اليوم الجمعة، إلى أن قرار تأجيل الامتحانات جاء في توقيت مهم للغاية، بعد تفشي فيروس كورونا عالميا وتخوف الجميع، وبعد الدراسات التي تؤكد ظهور سلالة جديدة سريعة الانتشار.ولفت إلى أن «قرار تأجيل الامتحانات جاء استجابة لمطلب شعبي عاجل تم طرحه خلال الأيام الماضية»، لافتًا إلى أن «الوباء يتفشى في العالم كله، ولا بُد من محاصرته وتطويقه».ونوه بأن هذا القرار يُضاف إلى قرارات أخرى مهمة اتخذتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للتصدي للفيرس المستجد ومنها إلغاء كافة الاحتفالات برأس السنة والعام الميلادي الجديد، وفرض ارتداء الكمامة في كافة الأماكن العامة والمواصلات، مضيفًا: «مصر تدير أزمة كورونا بحرفية شديدة وهو ما جعلنا نعبر الموجة الأولى من الفيروس بسلام».