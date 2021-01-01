رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: مصر تُدير أزمة «كورونا» بحرفية.. والموجة الأولى خير دليل

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:10 م
النائب عمر الغنيمي
النائب عمر الغنيمي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
عبر النائب عمر الغنيمي، عضو مجلس النواب، عن تقديره الشديد لقرار مجلس الوزراء بتأجيل كافة الامتحانات إلى ما بعد إجازة منتصف العام.

وأشار «الغنيمي»، في تصريحات له اليوم الجمعة، إلى أن قرار تأجيل الامتحانات جاء في توقيت مهم للغاية، بعد تفشي فيروس كورونا عالميا وتخوف الجميع، وبعد الدراسات التي تؤكد ظهور سلالة جديدة سريعة الانتشار.

ولفت إلى أن «قرار تأجيل الامتحانات جاء استجابة لمطلب شعبي عاجل تم طرحه خلال الأيام الماضية»، لافتًا إلى أن «الوباء يتفشى في العالم كله، ولا بُد من محاصرته وتطويقه».

ونوه بأن هذا القرار يُضاف إلى قرارات أخرى مهمة اتخذتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للتصدي للفيرس المستجد ومنها إلغاء كافة الاحتفالات برأس السنة والعام الميلادي الجديد، وفرض ارتداء الكمامة في كافة الأماكن العامة والمواصلات، مضيفًا: «مصر تدير أزمة كورونا بحرفية شديدة وهو ما جعلنا نعبر الموجة الأولى من الفيروس بسلام».

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير

وزير التعليم: تأجيل الامتحانات لا يعني إلغاءها.. انتظروا التفاصيل (خاص)

«وزير التعليم»: «مفيش امتحانات لأي صف دراسي حتى ٢٠ فبراير»

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

الصور

image description

الجمال: إرجاء الامتحانات العملية بجامعة أسيوط

image description

مصرع طفل وإصابة والديه في حادث مروري بدمياط

image description

«الطيبي» يتفقد مشروع المطبعة بأسيوط

image description

انتهاء رصف طريق «الشيخ عون الله» بأسيوط ضمن خطة الدولة

image description

محافظة أسيوط تستعرض ما تم إنجازه في مسار رحلة العائلة المقدسة

الأكثر قراءة

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

اتحاد الكرة يمنح الشركة المسئولة عن «VAR» فرصة أخيرة قبل فسخ التعاقد

حقيقة اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار الخدمات

قرارات جديدة من النيابة في واقعة مقتل فتاة على يد شقيقها بالجيزة

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

هل يساهم تناول الثوم والبصل في العلاج من فيروس كورونا؟

الهند ترصد 4 إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا

مصرع 20 بانقلاب سيارة في الجزائر

رئيس «بيونتيك»: الكميات المطلوبة من لقاح كورونا ستتضح نهاية يناير

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما ولد الرفق يوم ميلاده
د. محمد عفيفي
الاعتذار.. مواجهة الماضى الاستعمارى بشجاعة
جمال طه
اختراق مصر الدبلوماسى لطرابلس يستبق التصعيد التركى
ماجد حبته
وباء جديد يضرب إثيوبيا!
المزيد

الثقافة

مناقشة رواية «عذارى أوراق التوت» بمركز الحرية للإبداع

عناوين Books تعيد إصدار أقدم رواية في اليمن والجزيرة العربية

أسرار فيلم «أولاد حارتنا».. هل يظهر الجبلاوى؟

عصمت النمر: لا توجد تسجيلات لـ«أغانى العوالم والخلاعة»